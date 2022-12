SP prepara ‘estrutura robusta’, com escolta, helicópteros e carro dos bombeiros para velório de Pelé

As autoridades do Estado de São Paulo preparam um esquema especial de segurança para garantir a ordem pública no transporte, na madrugada da próxima segunda-feira (2), do corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, até Santos (SP), onde será velado e, depois, sepultado. Pelé morreu na quinta (29), aos 82 anos.

O traslado de Pelé vai contar com o apoio de diversos batalhões da PM (Polícia Militar), helicópteros Águia, patrulhamento ostensivo nos arredores do aeroporto de Congonhas (por onde devem chegar as autoridades) e veículo apropriado do Corpo de Bombeiros.

Em nota, a PM informou que vai preparar uma “estrutura robusta de meios e contingente policial para as homenagens”, já que prevê um “grande fluxo de autoridades, personalidades e fãs”, interessados em prestar a última homenagem, na capital paulista, na rodovia e em Santos (SP).

Para reforçar a segurança, a PM vai contar com homens do Comando de Policiamento da Capital, do Policiamento Metropolitano, do Policiamento do Interior-6 (Santos), do Policiamento de Choque, do Policiamento Rodoviário, do Policiamento de Trânsito, do Comando de Aviação da PM e do Corpo de Bombeiros.

Além de Congonhas, a polícia vai montar um esquema especial de trânsito para evitar que o cortejo com Pelé provoque congestionamento, além de prevenir casos de furtos e roubos de motoristas.

Como homenagem, a PM também fará a escolta do corpo de Pelé desde o Hospital Albert Einstein até a Vila Belmiro, em Santos. Depois, o corpo também será levado por policiais até o Memorial Acrópole Ecumênica, também em Santos. A guarda e o transporte do caixão serão feitos por alunos da Academia do Barro Branco.

Policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e do 3º Batalhão de Choque também vão ajudar no patrulhamento, assim como os helicópteros Águia da PM.

Ainda no trajeto, batedores do 2º Batalhão de Choque em São Paulo e em Santos e membros da Polícia Rodoviária serão os responsáveis por acompanhar o carro com o corpo de Pelé na rodovia dos Imigrantes.

Quando necessário, policiais militares responsáveis pelo trânsito vão intervir no trajeto para melhor fluidez e menor impacto para os demais motoristas.

O carro do Corpo de Bombeiros só não será usado caso as condições do tempo não permitam.

