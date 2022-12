Alan Rick comemora pagamento de quase R$ 2 milhões em emendas para a saúde

Ao longo da última semana de 2022, o governo do Acre está realizando as entregas dos brinquedos arrecadados na campanha Faça uma Criança Feliz no Natal, ação beneficente idealizada pelo governador Gladson Cameli, com o propósito de alegrar o Natal de famílias e crianças em vulnerabilidade social.

Já em sua terceira edição, a campanha é desenvolvida a partir da solidariedade e cooperação de servidores públicos e da sociedade em geral, que este ano, contabilizando as doações realizadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, arrecadaram cerca de três mil brinquedos.

Nesta terça-feira, 27, a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) realizou mais entregas. Primeiramente, na Comunidade Maria Paiva de Moura, localizada na Estrada de Porto Acre, beneficiando crianças dos ramais Canta Galo e Costa.



A gestora da SEASDHM, Ana Paula Lima, e o titular da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Azevedo, visitaram as comunidades para entregar as doações. “É uma honra levar alegria e esperança para os lugares mais distantes. Não poderia deixar de agradecer todos os colaboradores que se empenharam em tornar alguns desses sonhos em realidade”, destaca Ana Paula.



Em Cruzeiro do Sul

Na segunda maior cidade do estado, a campanha contou mais uma vez com o apoio da primeira-dama municipal, Lurdinha Lima, que, com o esforço e colaboração dos servidores, conseguiu arrecadar mais de 1.100 brinquedos.

Milca Oliveira, coordenadora da SEASDHM no Juruá, exalta a ação: “Tiramos grande satisfação desses pequenos momentos”. Foto: cedida

A entrega alcançou crianças dos bairros Remanso, Cumaru, Nova Olinda, Ramal Passo Fundo, Vila São Pedro, Comunidade do Rio Croa e Lago Tapiri, além de estudantes de escolas da zona rural e pacientes da ala pediátrica do Hospital do Juruá e Pronto-Socorro.

Por Carlos Alexandre-Agência de Noticias do Acre

Fotos: Franklin Costa/SEASDHM

