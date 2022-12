Motorista de aplicativo é rendido e ferido a tiros após ser roubado em Rio Branco

A desembargadora Denise Bonfim – da Câmara Criminal, decidiu acatar o pedido do Ministério Público e reformou a decisão de primeiro grau (audiência de custódia), em desfavor de Rodrigo Gomes de Mesquita – suspeito de participar da perseguição policial ocorrida no último domingo, 25.

A decisão ocorreu após o deputado Roberto Duarte, por ser parlamentar e operador do direito com grande visibilidade na comunidade jurídica local, ao dar visibilidade a ato de “leniência” exarado na audiência de custódia.

Desembargadora Denise Bonfim do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, reforma decisão de primeiro grau (audiência de custódia), através do requerimento feito pelo promotor Bernardo do Ministério Público do Estado do Acre e

Bonfim decidiu decretar prisão preventiva do suposto criminoso perseguido por policiais militares do estado do Acre no último domingo.

Agora o suposto criminoso será encaminhado ao Presídio Estadual Doutor Francisco D’ Oliveira Conde.

Folha do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram