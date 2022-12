Polícia Civil prende mais de meio quilo de cocaína e desmonta laboratório em Rio Branco

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prendeu, P. V. A. M. H, 37 anos, em uma residência localizada no bairro Montanhês, parte alta da cidade.

A prisão do investigado se deu por força de mandado de prisão em decorrência de rompimento de equipamento de monitoramento eletrônico [tornozeleira eletrônica].

O investigado também e suspeito de cometer roubo a uma residência localizada no bairro Bosque, crime ocorrido na última segunda-feira, 26, onde a vítima teve seus pertences subtraídos.

O foragido cumpria pena pelos crimes de roubo e por integrar organização criminosa em regime monitorado.

O preso foi conduzido a delegacia para as medidas cabíveis e em seguida levado a unidade prisional ficando à disposição da justiça.

Ascom/Polícia Civil do Acre

