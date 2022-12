( VÍDEO) ;Viatura da Polícia Militar cai em córrego após perseguição a assaltantes em Rio Branco

Na manhã de domingo, 25, uma viatura da Polícia Militar caiu em um córrego na região do bairro Floresta na capital acreana. O fato ocorreu durante uma perseguição a dois suspeitos de assalto na Baixada da Sobral, que segundo denúncia já haviam realizado dois assaltos na região.

A motocicleta que eles conduziam, modelo CG Titan 125 de cor vermelha, havia sido furtada no dia anterior ao ocorrido.

Segundo informações repassadas ao Notícias da Hora por um dos policiais que estava na viatura, os indivíduos realizaram o primeiro assalto no bairro Bahia, onde fizeram uma pessoa refém e levaram a moto da vítima, foi quando a guarnição foi acionada via rádio.

“Eles tinham feito o primeiro assalto, passaram via rádio. A nossa equipe estava em outra área. Fizeram assalto na Bahia, entraram numa casa lá, fizeram refém e levaram a moto. Em seguida passaram num outro canto próximo de onde levaram a moto e fizeram um outro e em seguida foram para o Aeroporto Velho e lá levaram um telefone lá no Felipão Lanche, e a seguir tomaram sentido a Rio Grande do Sul”, informou.

Um dos policiais que estava na viatura fraturou o braço e passará por uma cirurgia na manhã desta segunda feira, 26. Já os outros dois policiais passam bem e não tiveram nenhuma lesão.

Na ação foi apreendido um revólver calibre 38 que os meliantes usaram nos assaltos.

Notícias da Hora

