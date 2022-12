Câmara de Manoel Urbano aguarda dados do Censo para propor aumento de números de vereadores

A discussão do aumento de número de vereadores está pautando na Câmara Municipal de Manoel Urbano. Com base na proporcionalidade do número de parlamentares com o número de habitantes em cada município, definida na Constituição Federal, vereadores aguardam o resultado do Censo 2022, que está sendo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para propor o aumento no número de parlamentares.

Atualmente, em dados oficiais, Manoel Urbano tem pouco mais de 9 mil habitantes, número que permite apenas nove vereadores. A expectativa é que o Censo apresente números próximos ou maior que 15 mil habitantes, o que abriria possibilidade para aumentar o número de vagas na Câmara Municipal. Informações dão conta que a proposta será para aumentar para 11, o número de parlamentares.

Em contato com o Purus Acontece, o presidente da Câmara Municipal do município, vereador Charles Brandão (PSD), limitou-se apenas a confirmar com um sim, a veracidade da informação.

Em Manoel Urbano, um vereador sem cargo na mesa diretora ganha em torno de R$ 3 mil por mês, sem alguns auxílios que tem direito. Caso a proposta seja levada adiante, os gastos com os 2 novos parlamentares pode chegar a quase R$ 300 mil durante os 4 anos de mandato.

Com os dados do Censo próximos a serem divulgados, o prazo é suficiente para a tramitação da pauta na Câmaras para o aumento nos números de vereadores para as eleições de 2024.

POR Purus acontece

