Menor que matou amando do tribunal do crime é preso pela Polícia Civil

Na manhã de hoje, dia 22, uma equipe da Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de C.B.O, de 27 anos, processado de ter participado de vários crimes na cidade de Rio Branco, incluindo homicidio contra o pastor Raimundo de Araújo.

O preso estava foragido há mais de ano, no seringal Veneza, local distante da zona urbana de Feijó.

De acordo com a investigação, entre a madrugada e a manhã do dia 09 de abril de 2021, um grupo de criminosos, dentre os quais estava C.B.O, utilizando o fardamento do exército, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, invadiu o ramal Maracajuba, na estrada Transacreana, KM 68, e mantendo diversas vítimas em cárcere privado, realizou diversos roubos no ramal.

Já por volta de 18 horas do mesmo dia 09 de abril de 2021, o grupo de assaltantes retornou ao ramal e se dirigira até uma chácara, no mesmo ramal, onde mataram o idoso Raimundo de Araújo Costa, com dois disparos de arma de fogo no tórax, sendo um deles pelas costas, além de coronhadas na cabeça.

Com informações da assessoria da PC

