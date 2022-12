Em operação, MPAC e PM cumprem 46 mandados de prisão e de busca e apreensão contra organização criminosa

Na noite desta terça-feira, 20, por volta das 23h25 um homem que não teve seu nome divulgado pela Polícia Militar invadiu o meio fio e derrubou de forma violenta uma parada de ônibus que fica localizada em frente ao Aramix Atacado, na Estrada Dias Martins, em Rio Branco.De acordo com testemunhas que estavam no local, o homem estava conduzindo um veículo Sportage de placa MXS 6771.

Um colaborador da rede Aramix, que estava no ponto de ônibus, chegou a ser atingido por alguns estilhaços do carro na hora do impacto. Ele foi conduzido em uma ambulância do Samu para a UPA do Segundo Distrito.

O Notícias da Hora conversou com o tenente Barbosa, responsável pela operação no local que confirmou a embriaguez do condutor. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro.

“O cidadão ainda se encontra aqui no veículo, é visível o estado de embriaguez. Ele recusou fazer o teste do bafômetro. Os nossos policiais do trânsito já ofereceram um teste para o condutor realizar. No entanto, ele negou a realizar o teste, mas pelos sinais e pelas características dele, ele tem visível estado de embriaguez alcoólica”, disse Barbosa.

Ainda de acordo com o tenente, o condutor do veículo será enquadrado no artigo 306 do Código de Trânsito, que prevê

detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, para pessoas flagradas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.

O motorista do veículo foi conduzido a uma delegacia.

Willamis Franca, do Notícias da Hora

