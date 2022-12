Coral da Escola de Música do Acre promoverá Cantata de Natal no Palácio Rio Branco

Um presente para todos. A pequena frase contém uma grande simbologia para anunciar que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), promoverá na próxima sexta-feira 23, a Cantata de Natal.

O local será a esplanada do Palácio Rio Branco, no centro de Rio Branco, a partir das 18 horas, e contará com apresentação do Coral da Escola de Música do Acre (Emac), formado por estudantes, professores e membros da comunidade assistidos pela unidade de ensino.

“Cerca de cem pessoas participarão dessa celebração. Há dois meses estamos ensaiando um repertório de belas canções natalinas, para oferecer um momento de comunhão às famílias acreanas, além de demonstrar os talentos dos artistas que estão se desenvolvendo na Emac”, relata o coordenador do centro musical, Afonso Portela.

Tradicionalmente, a cantata reúne centenas de pessoas para ouvir coralistas e bandas marciais ecoando as melodias que anunciam o nascimento do Menino Jesus, cidadãos que também aproveitam a ocasião para apreciar e fotografar a decoração natalina do centro da capital.

“Nossos estudantes, protagonistas da cantata, estudam no ensino regular e no contraturno estudam música na Emac. Eles estarão nas escadarias e janelas do Palácio para cantar e exaltar as boas expectativas da chegada do Natal e de um próspero 2023”, pontua o secretário de Educação, Aberson Carvalho.

A Cantata de Natal também contará com a participação do Coletivo de Cordas Friccionadas da Escola de Música do Acre em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac).

O evento natalino tem o apoio da Fundação Estadual de Cultura Elias Mansour (FEM), da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc).

Por André Araújo-Agência de Notícias do Acre

Fotos: André Araújo

