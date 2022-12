A Polícia Civil apreende carne bovina imprópria para o consumo e comerciante e levado preso

Um criminoso não identificado foi executado a tiros em via pública na noite desta segunda-feira, 19, após cometer um arrastão dentro do ônibus que faz a linha do Conjunto Habitacional Cidade do Povo. O homicídio aconteceu na rua Algodoeiro, no residencial Rosa Linda, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o bandido juntamente com mais três comparsas invadiram o transporte coletivo em posse de uma arma de fogo e facas, anunciaram o assalto, renderam o motorista e roubaram vários celulares, bolsas e carteiras dos passageiros. Após a ação os criminosos desceram do ônibus e saíram correndo no residencial Rosa Linda, quando chegaram na rua Algodoeiro, foram abordados por dois homens não identificados em uma motocicleta, o passageiro em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção dos quatros bandidos. Um deles foi atingido com vários projeteis no corpo e na região da nuca e caiu desacordado em via pública. Os outros três bandidos conseguiram fugir e durante o trajeto da fuga abandonaram três mochilas com os pertences das vítimas.

Populares ao verem o criminoso sangrando na rua acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pelo bandido que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os assaltantes e a dupla que estava na motocicleta que executou o bandido, mas ninguém foi encontrado.

O corpo do criminoso foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

Fonte: Ac24horas

