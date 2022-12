Polícia Civil prende Mulher com cocaina presa cintura

As autoridades policiais do município de Brasiléia, estão tentando identificar e localizar um segundo motociclista que esteve envolvido em um acidente com outra moto, que resultou em morte na BR 317, no km 75, sentido Brasiléia/Assis Brasil, na tarde do último domingo, dia 18.

As informações ainda são um pouco desencontradas, mas, uma morte foi registrada. O trabalhador braçal que pilotava uma moto modelo Honda/Broz, identificado como Francisco Armando Moura dos Santos, de 53 anos, trafegava sentido Brasiléia, quando teria se chocado contra outra moto e caído fora da estrada.

Com a queda, teria se ferido gravemente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes mesmo de receber os primeiros socorros. Um vídeo feito por celular no local do acidente, mostra o homem sem vida.

Ao saberem da fatalidade, a delegacia de Brasiléia enviou agentes até o local, onde comprovaram o óbito, que solicitou a presença de agentes da Polícia Técnica para fazer coleta de dados da vítima e resgatar o corpo de Francisco, para que ser levado ao Instituto Médico Legal – IML, na Capital.

O caso está em aberto na tentativa de descobrir quem seria o segundo envolvido no acidente e porque não ficou no local para ajudar e prestar ajuda.

Fugir do local do acidente é crime, mesmo quando não há vítimas. Conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa atitude caracteriza fuga à responsabilidade penal ou civil que possa ser atribuída ao condutor, e pode gerar detenção de seis meses a um ano ou multa de acordo com o artigo 305.

Por Alexandre Lima

