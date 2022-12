Famílias visitam Casinha do Papai Noel: “Cada detalhe emociona e renova as nossas forças”

Natal é tempo de esperança, gratidão pela vida e união. É com esse sentimento que as famílias visitam a Casinha do Papai Noel, no centro de Rio Branco. Ali, a magia é vista nos olhos de cada criança que se encantam com as cores, luzes e cada detalhe do espaço.

A reportagem da Agência de Notícias do Acre esteve no local na noite deste sábado,17, para mostrar a magia do Natal da Vida 2022, realizado pelo governo do Estado, em frente ao Palácio Rio Branco.



“Desde que começou a construção da casinha, eu passava todos os dias por aqui com minha filha Agata Crystine, e ela dizia apontando: ‘Casinha do Papai Noel, Casinha do Papai Noel’. E reservamos essa noite para trazer ela aqui, porque ela ama ver cores, luzes e abraçar o Papai Noel”, conta Joycemir Silva, operador de máquinas, que estava acompanhado da sua mãe, dona Maria de Lurdes Silva, professora aposentada e mãe de 12 filhos, e da esposa, Alexandra Amorim Silva.

Com a caçula no colo, Alexandra Amorim, falou que o Natal é momento do ano que mais faz a filha Agata Crystine Amorim Santos, feliz. “Para gente vir aqui é momento de muita emoção, ver ela tão feliz, enche a gente de força!”.

Alexandra Amorim diz que ver alegria da filha Agata Crystine enche a família de forças. Foto: Neto Lucena/Secom

A enfermeira aposentada, Edna Ferreira, conta que também estava emocionada ao lado de sua netinha e da mãe, dona Albertina Margarida Ferreira, de 83 anos, mãe do saudoso cantor e radialista Franco Silva.



“Esses últimos anos têm sido difíceis, passamos por muita coisa. Estar aqui e ver essa beleza, encanta e emociona a gente. Esse ano, a decoração está mais bonita ainda. Trouxe minha neta e minha mãe para que elas pudessem se alegrar, ver pessoas e renovar nossas esperanças, porque o Natal é isso, né?”, disse Edna Ferreira.

Maria Emanuelle Alves Souza, de 7 anos, fez questão de lembrar no ouvido do bom velhinho qual era o presente que deseja ganhar no Natal. Ao lado da mãe, Mônica Alves, a pequena olhava encantada cada detalhe da casinha: a gigante árvore de natal, a casinha de brinquedos e o momento mais esperado: poder abraçar o Papai Noel.

“A gente conversou [Papai Noel] e eu disse que já tinha feito minha cartinha. Ele perguntou se eu fui uma boa menina esse ano, eu disse que sim [risos]. Ele já sabe o qual presente quero ganhar, mas é segredo, não posso contar para você! Tá bom, tia?”, disse Maria Emanuelle, em tom de mistério.

Servidora pública, Janete de Araújo Medeiros, ao lado do filho, sobrinho e da irmã. Foto: Neto Lucena/Secom

“O Natal desperta na gente o sentimento de união, do nascimento de Jesus. Estar aqui e ver essa decoração tão bonita, cada detalhe emociona e renova as nossas forças. Tivemos esses últimos anos muitas perdas. A pandemia veio para ensinar o que tem, de fato, valor para gente. E a família é o nosso maior vínculo. Celebrar a vida, acho que esse foi nosso maior aprendizado”.

A decoração da Casinha do Papai Noel conta com ambiente climatizado e voltada para o mundo infantil. Uma equipe teatral recepciona as famílias que conta, de forma lúdica, como funciona a casinha de brinquedos, apresenta os duendes e conduz as crianças ao Papai Noel. Nesse momento, elas podem conversar, falar do que gostam, do que querem ganhar de presente, enquanto seus pais observam atentamente para auxiliar, no que podem, o bom velhinho na realização de alguns desses pedidos.

Mas o momento mais esperado pela criançada é poder conhecer e dar um abraço no Papai Noel. Algumas aproveitam para sentar no trono, enquanto o olhinho brilha de felicidade vendo cada detalhe ao redor. Para eternizar o momento, o espaço conta com um fotógrafo profissional, e cada família ganha uma foto impressa gratuitamente como recordação do Natal 2022.

A casinha do Papai Noel fica aberta a visitação diariamente, a partir das 10h da manhã. Uma equipe diurna com sete colaboradores fica à disposição para garantir a segurança do espaço. A partir das 17h, é quando se dá a magia do Natal, que conta com outra equipe composta por 12 colaboradores, entre recepcionistas, pessoal de apoio, e ainda a equipe teatral, responsáveis pelo trabalho lúdico do despertar a magia do Natal.



No pátio do Palácio Rio Branco, a decoração é um convite para o despertar do espirito natalino. A árvore de Natal, com aproximadamente 20 metros de altura, enche os olhos dos visitantes. A decoração conta também com um presépio, que renova a fé pelo nascimento do menino Jesus. A magia das cores e luzes estão a cada passo, com caixas gigantes de presentes, bolas natalinas, trenós, duendes, bonecos e muita luz e cor, que proporciona o ambiente para que as famílias celebrem a vida.

Por Ângela Rodrigues-Agência de Noticias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

