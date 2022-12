Em Sena Madureira, mulher é esfaqueada em bar central; autora foge

Uma ocorrência de lesão corporal foi registrada na madrugada do último domingo (18), na região central de Sena Madureira. Uma mulher identificada como Maria Cristina foi atingida com uma facada no ombro direito e acabou parando no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, em um determinado momento da noite, a vítima teria jogado cerveja em um casal que estava no referido bar, razão pela qual o crime teria sido cometido. A Polícia não soube explicar, no entanto, o motivo do início da confusão.

A equipe da PM foi acionada para atender a ocorrência, porém, não foi possível identificar a autora da perfuração já que ela se evadiu do local assim que consumou os fatos. O que se sabe é que a autora tem os cabelos vermelhos.

Maria Cristina recebeu atendimento médico no Hospital de Sena Madureira e não corre risco de morte.

Com informações ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram