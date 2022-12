Polícia Militar prende homem com drogas

A Delegacia de Polícia Federal, em Cruzeiro do Sul/AC, 07 mandados de prisão e 17 mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Guajará, no Amazonas. A atuação contou com apoio direto da Polícia Militar de Guajará.

A Operação Samaúma é fruto de um intenso trabalho investigativo da Divisão de Repressão à Entorpecentes (DRE) da delegacia de Cruzeiro do Sul, no qual Policiais Federais identificaram diversos membros do grupo faccionado na região a partir de resultados de operações antecedentes.

Para o devido cumprimento, foram mobilizados 55 Policiais Federais e 12 Policiais Militares, permitindo êxito em uma ação sem intercorrências e unindo forças.

Os alvos respondem por “promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa”, tipificado no 2º artigo da Lei 12.850/2013, assim como por Tráfico de Entorpecentes e foram encaminhados à delegacia para demais providências necessárias.

Samaúma é uma árvore amazônica. Diz a lenda que “Mãe Samaúma” é um espírito que ocupa lugar de honra no reino da floresta. É ela quem, com sua poderosa energia, olha e protege as plantas e os animais das matas e da natureza.Dessa forma a união representada pelas forças de segurança, vem atuar novamente a favor da população.

ASSESSORIA PF

