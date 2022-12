Ex-governador de Madre de Dios, no Peru, é preso em Rio Branco

O clima continua tenso na cidade de Senador Guiomard, no interior do Acre, por conta dos conflitos entre facções criminosas, que disputam território. Na noite da última terça-feira (13), Nilton César Araújo da Silva, de 51 anos, foi assassinado a tiros no bairro São Francisco e a suspeita da polícia é que o crime tenha ligação com o crime organizado.

Segundo o delegado da cidade, Carlos Bayma, a vítima tinha ido até a casa da mãe para jantar e ao retornar para casa, onde funcionava uma pequena mercearia, foi abordada por dois homens que deram vários disparos de arma de fogo em sua direção. Foram cerca de nove tiros que atingiram Silva, sendo um na cabeça.

A cadela da vítima, que estava no local, também foi atingida com um tiro de raspão. Ainda conforme o delegado, os peritos buscaram ajuda com veterinário para atender o animal.

O local onde Silva morava era conhecido por ser um ponto de venda de drogas. O delegado afirmou ainda que a suspeita é que o crime tenha sido cometido pelas mesmas pessoas envolvidas no último ataque que ocorreu no sábado (10), quando três pessoas foram assassinadas e duas feridas a tiros.

“É uma mercearia pequena só pra enganar, mas nós já tínhamos informação de que vendia entorpecente. Ele era de uma facção e foi morto por integrantes de outra. Estamos investigando, no momento estamos com seis equipes vasculhando Senador Guiomard, inclusive com equipes do Gefron e da Polícia Penal nos auxiliando nesse trabalho”, disse o delegado.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os devidos procedimentos.

Por Iryá Rodrigues, g1

