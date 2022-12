Em Manoel Urbano PM apreende menor de idade com arma de fogo

A Polícia Militar, através do 8º BPM, em atuação do 1º Pelotão Destacado de Manoel Urbano, realizou hoje, 14 de dezembro de 2022, a apreensão de um menor e de uma arma de fogo na área urbana do referido município.

Durante patrulhamento os policiais visualizaram dois indivíduos em via pública e que um deles estava com uma arma de fogo tipo espingarda.

Durante tentativa de abordagem os suspeitos empreenderam fuga e dispensaram a arma em um terreno baldio. Realizadas as buscas um dos envolvidos foi capturado e a arma de fogo localizada (uma espingarda calibre 16) com numeração suprimimida. O outro suspeito conseguiu se evadir adentrando em uma região de mata.

O menor foi devidamente apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, local onde foi entregue o armamento apreendido.

Assessoria do 8º BPM.

