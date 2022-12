Saiba se você tem direito ao saque extra do FGTS

Cerca de 12 milhões de trabalhadores podem sacar até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) até o dia 15 de dezembro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 45,26 milhões de trabalhadores já retiraram os valores. Todavia, ainda restam R$ 8 bilhões disponíveis para saque.

Quem tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS?

O depósito do Saque Extraordinário do FGTS é feito com base no saldo de todas as contas do fundo com limite de saque de até R$ 1.000. Assim, caso o trabalhador tenha até R$ 1.000, o cidadão poderá sacar todo o valor da conta.

Todavia, valores como montantes utilizados como garantia de empréstimo ou FGTS com modalidade de saque-aniversário não poderão ser retirados no Saque Extraordinário do FGTS.

O crédito é disponibilizado na Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome do trabalhador.

Como saber o saldo do FGTS?

O FGTS é um benefício pago mensalmente pelo empregador aos funcionários contratados. Portanto, o valor corresponde a cerca de 8% do salário do trabalhador e é depositado em poupança pelo empregador.

Dessa forma, os trabalhadores podem consultar o saldo do FGTS através do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, disponível para iOS e Android. Além disso, também é possível verificar o saldo através do telefone, discando 0800 726 0207. Na ligação, informe a data de nascimento e o número NIS.

Como solicitar o saque extraordinário?

Para solicitar o saque extraordinário, o trabalhador deve acessar o aplicativo do FGTS, clicar em “Saque Extraordinário” e checar o valor disponível para saque.

Em seguida, o trabalhador deve selecionar “Solicitar saque” e informar a conta para onde o dinheiro deve ser enviado. Dessa forma, o trabalhador deve informar a senha do aplicativo para confirmar e aguardar a transferência do valor em conta.

Por Adriana Albuquerque

