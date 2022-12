MPAC propõe parceria com instituição filantrópica para cessão de Van com equipamentos hospitalares

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Procuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais (PGAAAI), reuniu-se na quinta-feira, 08, com representantes da Associação Solar das Acácias para discutir parcerias no sentido de disponibilizar uma van guarnecida com equipamentos hospitalares para uso nas atividades do Núcleo do MP na Comunidade e do Centro de Especialidades em Saúde (CES).

A reunião foi conduzida pela procuradora-geral Adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, e contou com a participação do promotor de Justiça e coordenador Operacional do MP na Comunidade, Dayan Moreira.

A proposta partiu da instituição filantrópica, que é gerida pela Grande Loja Maçônica do Acre e realiza trabalhos sociais, dentre eles, a manutenção de uma casa de passagem com capacidade para acolher até 25 pessoas vindas do interior para tratamento de saúde na capital acreana.

Segundo o presidente da Associação, Agledyson dos Reis, o veículo foi doado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e Ministério Público do Trabalho da 4ª região e está subutliizada, pois a Associação é composta por profissionais liberais, que não têm disponibilidade de tempo para realização de trabalhos sociais em tempo integral, fazendo apenas atendimentos pontuais.

Na oportunidade, a procuradora-geral Adjunta sugeriu a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica para o uso do veículo nos eventos do Núcleo do MP na Comunidade, e também para a execução das agendas do CES Itinerante para atender aos membros e servidores lotados no interior.

“Eles nos procuraram para nos apoiar na ação Natal Feliz, que vamos fazer em prol da população em situação rua, e na ocasião nos relataram que a van está praticamente ociosa, e de imediato nós aceitamos a parceria, porque o Ministério Público trabalha assim, em parceria com a sociedade, os órgãos e instituições, em prol dos interesses comuns, da sociedade. Então, nós estarmos elaborando a minuta de um Termo de Cooperação Técnica para poder fazermos uso desse veículo nas nossas atividades do MP na Comunidade e também do CES”, disse a procuradora.

Em contrapartida, o MPAC fará a doação de peças de roupas que foram cedidas ao Ministério Público pela Receita Federal, após a devida descaracterização, para as pessoas acolhidas na Casa de Passagem mantida pela Associação Solar das Acácias, tendo em vista que muitas pessoas que chegam do interior, que são de baixa renda, não contam com o auxílio de familiares e muitas vezes vem apenas com a roupa do corpo para fazerem seu tratamento médico.

