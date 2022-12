Polícia apreende mais de 60 quilos de drogas no interior do Acre

Uma guarnição de socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre e do SAMU, foram acionadas na manhã deste sábado, dia 10, para atender um acidente envolvendo uma moto com dois ocupantes no ramal do km 59, com acesso pela BR 317 (Estrada do Pacífico), com mais 38 quilômetros do local do sinistro.

Segundo foi apurado pelos socorristas, Edvan Silva de Souza e Antônio Pinto das Neves, trafegavam pelo ramal de moto quando aconteceu o acidente com a moto, fazendo com que os dois caíssem violentamente no chão.

Ambos trafegavam pelo ramal sem capacete e teriam batido suas cabeças na queda causando traumas e corte nos rostos de Antônio e Edvan. Com ajuda de um morador local, os amigos foram levados até a beira da BR, onde foi dado o suporte seguinte pelos socorristas.

Também foi informado que Antônio estava se deslocando para a igreja e Edvan indo realizar um trabalho nas proximidades quando aconteceu o acidente, os deixando bastante feridos.

Após receberam os primeiros socorros, os amigos foram levados para ao hospital Raimundo Chaar na cidade, onde receberam os cuidados e pós serem analisados, a equipe médica iria decidir ser seriam transferidos para a Capital nas próximas horas, devido a gravidade dos ferimentos.

Por Alexandre Lima

