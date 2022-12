Estado vacina 270 crianças em Rio Branco no Dia D de vacinação contra a covid-19

Na noite do último sábado, 10, a Praça da Revolução, em Rio Branco, foi o palco de um esperado evento natalino, o Acender das Luzes, um momento aguardado pelas famílias e população rio-branquense, que é a inauguração da decoração natalina no local, que este ano teve o tema “Natal de vida, esperança e dignidade”.

O governador Gladson Cameli prestigiou o evento ao lado do gestor municipal, Tião Bocalom. O prefeito afirma que se empenhou ao máximo junto com os gestores do município para dar vida a uma decoração natalina que desse mais vida ao Centro da cidade, e que acendesse o espírito natalino da população.



“Essa é uma oportunidade que eu aproveito para mandar uma palavra de paz e amor aos brasileiros e acreanos. Junto com o prefeito eu quero pregar a união, que é o que pode mudar a vida das pessoas, quero realizar muito mais nos próximos anos, e junto com o prefeito Tião Bocalom, tenho certeza que vamos conseguir entregar aquilo que a população de Rio Branco deseja: paz, amor e prosperidade”, disse o governador Gladson Cameli.



A tradicional Casinha do Papai Noel, onde o bom velhinho recebe as crianças, além do véu de luzes, que cobre a parte desde a Praça do Relógio até a Biblioteca Pública, no centro da cidade, são as principais atrações e dão vida ao evento.

“Sabemos que a pandemia deixou as pessoas em uma situação ruim, e esse ano me esforcei para fazer as luzes de natal ainda melhor, para trazer o sorriso às pessoas que eu vejo aqui hoje. Para o próximo ano vamos buscar melhorar mais ainda, pois me emociono ao ver tantas pessoas felizes como vejo aqui hoje”, declarou o prefeito.

Por Vitor Hugo Calixto-Agência Notícia do Acre

Fotos: Diego Gurgel

