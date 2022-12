Após incêndio, família de Sena Madureira pede ajuda: “Ficamos sem nada”, comenta moradora

Residente no Bairro da Vitória, em Sena Madureira, a dona de casa Necir Franco da Silva Coutinho, 36 anos de idade, está pedindo ajuda às pessoas de bom coração. Na noite deste sábado (10) sua casa foi parcialmente queimada e ela acabou perdendo vários objetos. Além disso, os alimentos para esse mês também foram queimados e a família ficou sem nada.

Dona Necir conta que estava no Hospital consultando um dos filhos quando o sinistro aconteceu. “Meu filho, que é uma criança, está com pedra na vesícula. Ontem o levei no Hospital e de lá fiquei sabendo do incêndio. Perdemos roupas, as dormidas, sofá e até mesmo a nossa alimentação. É por isso que estou pedindo ajuda”, salientou.

No momento do incêndio, quatro filhos de dona Necir estavam dentro da casa. Todos eles são menores de idade. “Graças a Deus, nenhum ficou ferido. Agradeço também aos vizinhos que ajudaram eles na hora do incêndio”, frisou.

Dona Necir é desempregada e mora na residência com cinco filhos. “Meu filho está com pedra na vesícula e nem o dinheiro para comprar o remédio eu tenho. Ontem peguei a receita no Hospital, mas não tenho dinheiro. Por favor, ajude a nossa família”, finalizou.

Quem puder ajudar, o telefone disponível é: (68) 9 9 9609 5207.

