Peão é morto a golpes de faca

Foi com uma mesa repleta de armas, em sua maioria de dois calibres, que foi aberta a coletiva de imprensa na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O evento realizado nesta quinta-feira, 8, reuniu autoridades das forças de segurança para falar da maior apreensão de armas da história do Alto Acre. Na ocasião, o secretário de Segurança Pública, Paulo Cezár Rocha dos Santos, anunciou o efetivo de uma nova Força Nacional de Segurança na tripla fronteira para reforçar e combater o crime organizado. O posto de policiamento ficará no lado boliviano, no Departamento de Pando – Cobija.



A coletiva tinha o objetivo de informar a sociedade dos resultados da ação que resultou na apreensão de armas, por meio de um vídeo que vazou de dois integrantes do crime organizado, chegando às mãos das forças de segurança, que pôde fazer a identificação dos indivíduos, que já tinham passagem pela polícia da fronteira do Alto Acre, informa o delegado da polícia de Brasileia, Ricardo Castro, que na ocasião representava o delegado de Epitaciolândia.

ASCOM

