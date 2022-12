‘Vamos continuar do nosso jeito’, garante Tite

Mais do que as danças após os gols, a alegria da seleção brasileira foi assunto nesta quinta-feira (8), na véspera da partida contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O técnico Tite, claro, saiu em defesa da sua equipe ao que chamou de história e cultura do futebol verde-amarelo. “Vamos continuar do nosso jeito”, garantiu o treinador na entrevista coletiva em Doha, no Catar.

A seleção brasileira enfrentará a Croácia nesta sexta-feira (9), às 12 horas (de Brasília), no estádio Cidade da Educação. Quem avançar pegará o vencedor do confronto entre Argentina e Holanda, que jogam no mesmo dia, às 18 horas, no Lusail, já na semifinal.

Para o treinador, que esteve ao lado do auxliar Cléber Xavier e do lateral Danilo, a alegria dos jogadores deve superar o eventual medo de ser julgado em caso de uma derrota. O temor é que o estilo dos atletas da seleção brasileira gere pressão e, pior, dê munições aos adversários.

“É a identidade do futebol brasileiro, não sou eu, é a geração que surgiu agora, são os técnicos de base que formaram esses atletas. Nós damos confiança para que eles possam produzir o seu melhor. É a nossa característica. Vamos continuar do nosso jeito. Em cima dessa pressão, tem que ter coragem para jogar desta forma, mesmo correndo riscos e a carne ser cortada. E eu já vivi isso. Esse é o futebol que eu acredito, mesmo que na frente tenha carne cortada se não for campeão”, disse o treinador.

O Brasil goleou a Coreia do Sul nas oitavas de final e Vini Jr., Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá comemoram os seus gols com coreografias junto à linha de fundo. No gol do camisa 9, até mesmo o técnico Tite entrou na dança e fez a já famosa Dança do Pombo.

“Se tiver que dançar, eu vou dançar. De uma forma bem sútil. Disse a eles, ‘me escondam’. O quadro é dos atletas, a parte da comissão técnica é pequenininha”, disse.

POR-André Avelar e Cosme Rímoli

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram