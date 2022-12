Educação do Acre realiza 8ª edição da Mostra Viver Ciência

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio do Departamento de Inovação e em parceria com 26 órgãos e entidades municipais, estaduais e federais, realiza na quarta e quinta-feira, 7 e 8, a 8ª edição da Mostra Viver Ciência. O evento transcorre no centro de convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), e tem como tema “A ciência a serviço da vida”.



Além dos parceiros, a exposição conta com a participação das escolas da rede estadual, que apresentam nada menos do que 186 trabalhos. Durante os dois dias, os visitantes terão diversas atrações como o planetário, o palco cultural e o museu da tecnologia, além de diversas outras atrações.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, lembrou que nos últimos dois anos as edições da mostra foram realizadas de forma remota, e que agora está retornando de forma presencial.

“Estamos retornando à tradição, já que ao longo da história o Viver Ciência mostrou toda a sua grandeza, e agora os estudantes estão apresentando suas práticas escolares neste momento”, diz.



Aberson também destacou a importância da participação de outras secretarias de Estado na mostra, como a da Indústria e Comércio (Seict) e a de Empreendedorismo e Turismo (Seet), além de instituições parceiras do Estado.

“É bom lembrar que fizemos todas as etapas municipais do Viver Ciência e hoje estamos fechando o calendário com esse megaevento, que conta com a participação de mais de 20 mil estudantes da nossa rede de ensino”, enfatiza o gestor.

Já a chefe do Departamento de Inovação da SEE, Raquele Nasserala, observou que o Viver Ciência é uma ação gerenciada pelo Estado e que tem a participação de todas as escolas da rede estadual. “Foi um ano atípico, com eleições e Copa do Mundo, por isso trouxemos a realização agora para o final do ano”, explica.

POR Stalin Melo-Agência de Notícias do Acre

