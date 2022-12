Dinheiro na conta: Abono NATALINO extra é liberado para todo o país

A pequena Luiara do Nascimento, de 11 anos, foi a vencedora do “Projeto MPT na Escola”, do Ministério Público do Trabalho, que na edição de 2022 tem como tema o trabalho infantil para alunos de 4º e 5º ano do ensino fundamental e a profissionalização do(a) adolescente/aprendizagem profissional para alunos do 6º e 7º ano.

A poesia de Luiara, que tem como título “Trabalho infantil nem pensar”, venceu todas as etapas, desde a estadual, com todas as escolas do Acre, passando pela regional com estados da Região Norte, até a etapa final: a nacional, contra uma escola do município de Esteio, no Rio Grande do Sul e do município de Manaus, no Amazonas.

Com a vitória de Luiara, a Escola Estadual Raimundo Magalhães, onde a menina estuda, organiza um evento para premiar a criança e o professor. De acordo com Dinaura Pinheiro, assessora pedagógica na escola, a premiação acontece no próximo dia 13, a partir das 9h na escola e conta com a presença da comunidade escolar, convidados e autoridades.

“Vamos entregar esse prêmio para Luiara e também para o professor Carlos, pois sem ele isso não seria possível. A realização do Projeto é mais uma parceria entre Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE) e MPT, através da DE/DIAEAE”, diz Dinaura.

Aluna do 5º ano do ensino fundamental, Luiara deu orgulho a toda comunidade escolar, ao ganhar o prêmio na categoria Poesia, com uma obra que pretende alertar as crianças sobre o combate ao trabalho infantil.

