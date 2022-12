Polícia Civil apreende arma durante perseguição

O promotor de Justiça da Comarca de Tarauacá, Júlio César de Medeiros, abriu um procedimento para verificar os serviços prestados pela Caixa Econômica Federal no Município do Jordão, tendo em vista que a casa lotérica existente no Município encontra-se desativada há pelo menos 15 dias e os usuários do serviço bancário estão desassistidos, sem conseguir pagar contas e receber salários.

De acordo com trecho do documento, assinado pelo promotor de Justiça, o referido município não possui agência bancária da Caixa Econômica Federal e, a única casa lotérica existente encontra-se atualmente fechada, inclusive, o fato foi amplamente divulgado pela imprensa.

Ainda no documento, o promotor fala que a Caixa Econômica Federal é o banco que possui o maior número de usuários de serviços no Município, tanto do serviço público, quanto por conta dos benefícios federais, principalmente, por parte de pessoas em situação de vulnerabilidade social, as quais necessitam de tais benefícios, inclusive, para gastos com alimentação.

Ao final, Júlio Júlio César dá um prazo de cinco dias à Gerência da Caixa Econômica Federal em Tarauacá, e à Superintendência da Caixa Econômica no Acre para informar quais as providências estão sendo adotadas no intuito de suprir imediatamente a ausência de seus serviços no Município de Jordão/AC, bem como que informe sobre a previsão de abertura de uma agência bancária naquele Município, devido à premente necessidade já evidenciada.

MPAC

