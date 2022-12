SISU 2023: Data para inscrição do programa foi revelada! confira regras e prazos

Após a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, o Governo Federal revelou o cronograma para os programas que utilizam a nota do exame, como o SiSU. Confira as datas para o meio de ingresso no ensino superior.

Pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), os inscritos no Enem podem conseguir uma vaga em um curso de ensino superior em parte das universidades públicas do país. O programa, realizado duas vezes por ano, oferece vagas na modalidade de ampla concorrência e com ações afirmativas, permitindo a maior diversidade nas instituições públicas do país, que são referência em ensino e pesquisa.

Cronograma do SiSU 2023

Com a divulgação das notas do Enem 2022 em 13 de fevereiro de 2023, o SiSU será realizado no fim do mesmo mês, seguindo o calendário divulgado pelo Ministério da Educação (MEC):

Abertura das inscrições: 28/02/23;

Encerramento das inscrições: 03/03/23;

Resultado: 07/03/23.

Com o resultado disponível ainda no começo de março, as outras etapas devem ser realizadas logo a seguir, incluindo a matrícula com a instituição escolhida. O fim da etapa permite a realização das chamadas seguintes, onde quem não foi aprovado na chamada regular pode ter uma chance de conseguir uma vaga. Em janeiro, o MEC divulgará o edital e a quantidade de vagas disponíveis no processo.

O SiSU possui a modalidade de ampla concorrência, aberta a todos, e as cotas, específicas para públicos determinados. As ações afirmativas incluem as modalidades de:

Cronograma do ProUni e Fies

Além do SiSU, o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Financiamento Estudantil (Fies) permitem o uso da nota obtida no Enem para o ingresso no ensino superior, nesses casos em instituições privadas. O ProUni oferece bolsas de 50% ou 100% em universidades particulares, sendo possível utilizar a nota do Enem 2021 ou 2022. Seu cronograma já foi divulgado:

Abertura das inscrições: 07/03/23;

Encerramento das inscrições: 10/03/23;

Resultado: 14/03/23;

Resultado da segunda chamada: 28/03/23.

Já o Financiamento Estudantil será realizado por último, permitindo o uso da nota de qualquer Enem a partir de 2020:

Abertura das inscrições: 14/02/23;

Encerramento das inscrições: 17/03/23;

Resultado: 21/03/23.

Assim como o SiSU, os programas terão os Editais, com mais detalhes, divulgados em janeiro de 2023.

