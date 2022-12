Em Manoel Urbano,PM e Polícia Civil apreendem droga e prendem o traficante

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, em ação conjunta do 1º Pelotão Destacado de Manoel Urbano com a Polícia Civil, realizou hoje, 02 de dezembro de 2022, a prisão de um traficante e apreensão de aproximadamente um quilo e duzentos e cinquenta gramas de drogas no bairro Pista, no município de Manoel Urbano.



As forças policiais receberam informações de que o criminoso estava no supramencionado local e que iria viajar para Santa Rosa do Purus portando a substância ilícita.

Diante das informações, os policiais foram ao local e identificaram o suposto autor. Realizada a busca, as substâncias proibidas(maconha e cocaína) foram encontradas com o facínora. Fora então dada voz de prisão ao criminoso, conduzido e entregue à Delegacia de Polícia Civil, local onde foram entregues também os ilícitos apreendidos.

Assessoria do 8º BPM.

