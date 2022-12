Brasil volta a campo pela Copa, contra Camarões, mais ‘suave’ e com time reserva

Nos dois primeiros jogos da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, contra Sérvia e Suíça, o Brasil fez o seu dever de casa, com isso, pôde ir mais tranquilo para a terceira e última rodada. Nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), nossa seleção, já garantida nas oitavas de final, encara Camarões, com uma equipe considerada reserva.

Líder do Grupo G e com 6 pontos, resta saber se a seleção brasileira se classificará em segundo ou primeiro da chave, interferindo no duelo da próxima fase, que poderá ser com qualquer um dos times do Grupo H (Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai), que também jogam nesta sexta. Com um empate, já nos garantimos na ponta; em caso de derrota sul-americana, a Suíça precisa perder ou empatar com a Sérvia, no mesmo horário.

Sofrendo com lesões, o técnico Tite e sua comissão resolveram poupar aqueles atletas considerados titulares, visando uma plena recuperação para as próximas fases. Ao que tudo indica, teremos dois volantes de origem e nenhum meia armador, com Gabriel Jesus, que disputa posição com Pedro, atuando como um camisa 9.

Ele falou sobre a escalação. “O Brasil tem 26 grandes atletas. Tenho que dar essa oportunidade para eles porque eu ainda não sei o quanto eles terão de desempenho. Todos precisam estar preparados. Como eu ia saber que Danilo estaria fora? Que Rodrygo atuaria bem assim? A resposta vem no campo”, disse.

Ainda não é possível afirmar que o lateral-direito Danilo, com uma lesão no tornozelo esquerdo, o lateral-esquerdo Alex Sandro, com dores no quadril, e o atacante Neymar, com o tornozelo direito machucado, voltam na próxima partida. Caso passe em primeiro, o Brasil joga pelas oitavas na segunda-feira (5); se for em segundo, duelo será na terça (6).

Por Gabriel Moraes

