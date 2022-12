Polícia Civil prende foragido da justiça no interior do Acre

Este vídeo está circulando nas redes sociais e nos grupos de zap dizendo que a vitima é do bairro Ana Vieira

A guerra entre facções criminosas fez mais duas vítimas nesta manhã de quinta-feira (1º), em Sena Madureira. Cedo da manhã, dois indivíduos trocaram tiros e ambos ficaram feridos.

Segundo consta, o confronto ocorreu no Bairro Ana Vieira. Um rapaz identificado até o momento como Railan teria se deslocado até o referido bairro com a intenção de matar o jovem conhecido como Gabriel. Ao chegar na residência, Railan efetuou os disparos e atingiu Gabriel na região da cabeça. Este, por sua vez, revidou e acertou Railan nas costas.

Os dois deram entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes nesta manhã. Railan já foi encaminhado para Rio Branco na ambulância do Hospital. Segundo relatos, se encontra em situação mais grave e aguarda o helicóptero do governo do estado para ser levado para a capital.

Conforme o apurado, o tiro na cabeça de Gabriel atingiu a massa encefálica, por isso, seu estado de saúde inspira muitos cuidados.

Contilnet.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram