Em Manoel Urbano Adolescente é executado com tiro na cabeça ao sair da escola

Um homem em situação de rua, identificado como João Paulo Camilo de Souza, de 38 anos, foi morto com um golpe de faca no peito na madrugada desta quarta-feira (30), na frente do pronto-socorro de Rio Branco, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque.

Segundo informações da polícia, João Paulo estava caminhando em via pública quando encontrou outro morador em situação de rua que estava armado com uma faca. Houve teve uma discussão entre os homens que evoluiu para uma luta corporal, e mesmo a vítima estando com duas facas, acabou ferida por golpes de faca no peito, na cabeça e mais dois no braço. Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi ao local, mas quando os socorristas chegaram, constataram que a vítima já estava sem vida.

Policiais Militares estiveram no local e realizaram ronda na região, na tentativa de prender o autor do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A PM também isolou a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

Por -Ithamar Souza, Na Hora da Notícia

