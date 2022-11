Sem volta: Adolescente troca de facção e é morto a tiros

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENARC e da Delegacia de Combate as Ações Criminosas Organizadas – DRACO, deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão no bairro Cidade Nova, um no bairro Boa União e outro no Bairro Morada do Sol.

Durante a ação policial foi preso G.R.S.G (31), que era monitorado por tornozeleira eletrônica, em posse de uma arma de fogo calibre 28, além de 103 reais, 8 gramas de cocaína, insumos para o tráfico. A arma estava municiada e pronta para uso quando o indivíduo recebeu voz de prisão.

O investigado foi enquadrado no crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito por ter adulterado característica originais da arma de fogo.

Também foi preso S.L.V. do N.J (31) por tráfico de drogas. O preso já era monitorando por tornozeleira eletrônica. Além dos flagrantes, foi dado cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor de L.G de A. (27).

Durante a ação policial executada por investigadores da Draco na região do 2° Dsitrito, foi preso E. de S. A (38), que era monitorado por tornozeleira eletrônica, em posse de uma arma de fogo calibre 32, e mais 2 criminosos por pertencer a uma Organização Criminosa que busca dominar aquele território.

Na região do bairro Habitat Brasil, foi identificado e preso A. C. da S , tratando-se de um traficante que pertenceria a uma Organização Criminosa daquela área, momento em que uma determinada quantidade de entorpecente foi apreendida e o criminoso foi flagranteado por tráfico de drogas.

Os presos foram conduzidos a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça para audiência de custódia.

Ascom/Polícia Civil do Acre

