Governo do Estado investe em melhorias no sistema de abastecimento de água de Xapuri

Como parte do conjunto de ações para dar mais segurança operacional ao sistema de abastecimento e aumentar a capacidade de atendimento com serviços de água tratada aos moradores de Xapuri, o governo do Estado executa a revitalização da sede do Serviço de Água e Esgoto do município.

A obra, viabilizada por meio do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC/GER-AC), contempla pintura completa, substituição do forro, reparo das instalações elétricas e hidrossanitárias, e construção da copa.

As intervenções já realizadas pelo Serviço de Água e Esgoto do Estado Acre (Saneacre) e as ações previstas para Xapuri no ano de 2023 foram o principal tema da reunião com os vereadores do município, na sede do Saneacre, nesta quarta-feira, 23.

Para aumentar a capacidade de abastecimento no Bairro Aeroporto, a estratégia foi substituir a Estação de Tratamento de Água (ETA) antiga que atendia a localidade. Com a nova estrutura, foi possível dar mais eficiência ao tratamento e atender mais de duas mil famílias na região.

Os investimentos contemplaram também serviço de ampliação de rede, para levar água tratada aos moradores do Bairro Cerâmica. A obra contou com recursos de emenda parlamentar do deputado Manoel Moraes. Ainda com recursos próprios, o governo do Estado executa a reforma geral da sede do Saneacre em Xapuri.

E em 2023, serão prioridades a ampliação de rede de água para atender o Bairro Sibéria e a instalação de uma nova ETA, para dobrar a capacidade de tratamento da água captada no Rio Acre. “2023 vai ser tão bom quanto 2022”, enfatizou o presidente do Saneacre, Ítalo Lopes.

Da agenda com a diretoria do Saneacre participaram os vereadores Alcemir Teodoso, Eriberto Mota, Clemilton Almeida, Raimundo Nonato, Genairo Roque, Ronaldo Ferraz, José Maria Miranda e Elias Nascimento.

Cleide Santos-Agência de Notícias do Acre

