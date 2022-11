Polícia prende homem que invadiu a casa da sogre e tentou matar mulher a facadas

Mais um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado no começo da noite desta terça-feira (22), em Sena Madureira. O morador identificado até o momento como Paulinho, vulgo “Zé”, que morava no bairro Cafezal perdeu a vida nessa ocorrência, registrada na BR-364, nas proximidades do presídio Evaristo de Moraes.

De acordo com informações, a batida se deu entre um carro e uma motocicleta. A vítima estava na moto e ficou com diversos ferimentos pelo corpo. Ele fraturou as duas pernas, além de sofrer um corte profundo na cabeça.

“Zé” ainda foi socorrido com vida, entretanto, faleceu a caminho do Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e realizou o devido isolamento. A PRF foi acionada para os procedimentos de praxe.

Contilnet

