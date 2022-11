Empresários do Acre são alvos da Polícia Federal por supostos crimes financeiros

Adalcimar Oliveira de Almeida, de 28 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar, neste domingo, 20, na Travessa Morada do Sol, bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Com o suspeito foi encontrada uma escopeta.

De acordo com o tenente Ernisio do Bope, era feito um patrulhamento pelo Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) na região, quando os militares avistaram o homem armado, que ao ver as motos dos PMs, reagiu a abordagem, tentando se evadir no primeiro momento. A guarnição fez o cerco e o homem se abrigou no banheiro, atrás de uma parede, com a arma em punho, tentando alvejar algum policial.

Diante do perigo, a equipe efetuou os disparos e ele foi atingido. Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Mas, quando os socorristas chegaram, só puderam constatar a morte de Adalcimar.

Segundo informações, em pesquisa no sistema da segurança pública, mostrou que o homem teria várias passagens pela polícia, e estaria foragido da justiça. Adalcimar respondia por três crimes, sendo homicídios, receptação e porte ilegal de armas.

Segundo moradores, a esposa do acusado, teria chegado da maternidade, e estava em casa de resguardo, quando aconteceu o confronto.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e a equipe de policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) se encontravam no local, acompanhando o trabalho da Polícia Técnica Científica.

Após os trabalhos periciais de local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer os exames cabíveis.

