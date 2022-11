Corpo de um homem com marcas de tiro na testa é encontrado boiando em açude

Uma casa localizada no bairro São José, em Cruzeiro do Sul, ficou destruída pelas chamas de um incêndio na madrugada de domingo, dia 20. Ao menos 90% do imóvel foi consumido pelo fogo que acabou atingindo também uma casa vizinha.

Os militares do Corpo de Bombeiros atuaram para controlar as chamas, resfriar o local e acabar com o incêndio rapidamente. Também se fez necessário realizar trabalhos na casa vizinha, evitando que o fogo se alastrasse para outras residências. As informações são do site Juruá Online.

O incêndio foi detectado por vizinhos, uma vez que o dono do imóvel não se encontrava no local. Após o controle do incêndio foi levantando a quantidade de pertences destruídos. A Polícia Militar foi acionada para registrar o caso. A Polícia Civil deve investigar se o incêndio foi ou não criminoso.

João Renato Jácome

