BR-364 continua com 7 trechos bloqueados por manifestantes

Candidatos devem ter concluído o ensino fundamental e ter, no máximo, 17 anos até a data da matrícula

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo 2023/1 de cursos técnicos. São ofertadas 1.425 vagas em todo o estado, sendo 865 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio. Os cursos ofertados pelo Ifac são públicos, gratuitos e presenciais.

O curso técnico integrado é uma modalidade de ensino no qual o estudante realiza a formação técnica ao mesmo tempo que cursa o ensino médio. Dessa forma, as vagas para estes cursos integrados são destinadas aos estudantes que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Fundamental e irão iniciar o Ensino Médio em 2023. Além disso, o candidato deve ter, no máximo, 17 anos, até a data da matrícula. Ao término do curso no Ifac, o aluno fará jus ao certificado do Ensino Médio com uma habilitação profissional técnica.

Neste processo seletivo, serão abertas 18 turmas. Confira abaixo os cursos com vagas disponíveis em cada campus:

Campus Cruzeiro do Sul: Agropecuária (matutino), Agropecuária (vespertino), Meio Ambiente (matutino) e Meio Ambiente (vespertino)

Campus Rio Branco Baixada do Sol: Alimentos (matutino) e Recursos Pesqueiros (matutino)

Campus Rio Branco: Edificações (matutino), Informática para Internet (matutino) e Redes de Computadores (matutino)

Campus Sena Madureira: Informática (matutino), Agropecuária (matutino) e Administração (vespertino)

Campus Tarauacá: Administração (matutino), Agricultura (matutino) e Florestas (matutino)

Campus Xapuri: Alimentos (matutino), Agropecuária (matutino), Biotecnologia (matutino) e Alimentos – EJA (noturno)

Inscrição

As inscrições no processo seletivo estão abertas até o dia 26 de dezembro. Para realizar a inscrição, é preciso se cadastrar no sistema de seleção do Ifac e preencher o formulário on-line disponível no endereço selecoes.ifac.edu.br.

A classificação dos candidatos no processo seletivo terá como base as notas do 6º ao 8º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no Histórico Escolar do Ensino Fundamental. Essas notas deverão ser informadas pelo candidato no ato da inscrição.

Educação de Jovens e Adultos

Para ingresso nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, o candidato deverá ter concluído imprescindivelmente, o Ensino Fundamental, não ter concluído o ensino médio e ter idade mínima de 18 anos, até a data da matrícula. Neste processo seletivo, o Ifac está ofertando o curso técnico integrado em Alimentos no Campus Xapuri.

