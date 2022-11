MP na Comunidade: MPAC leva atendimentos a comunidade ribeirinha do Alto Rio Purus

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou nos dias 10 e 11 de novembro, no Alto Rio Purus, no munícipio de Manoel Urbano, mais uma edição do Projeto MP na Comunidade. A ação integrou o Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Durante os dois dias de atendimentos, o MPAC levou aos ribeirinhos e indígenas que residem na comunidade, os serviços de orientação jurídica relacionada ao registro de nascimento tardio, minoração de alimento, guarda definitiva e partilha de bens, conflitos familiares – Direito hereditário, direito de servidão de passagem e direito possessório.

Para chegar à localidade de difícil acesso, as equipes do MPAC e do TJAC percorreram 214 km até Manoel Urbano e mais 24 horas de barco rio acima. O coordenador do projeto MP na Comunidade, promotor de Justiça Dayan Moreira, falou da satisfação em levar atendimentos para as regiões mais longínquas.

“O MPAC se fez presente no Projeto Cidadão. Para chegar na comunidade nós percorremos mais de 200km e depois o percurso se deu de barco por mais de 24 horas, levamos a maioria dos serviços do MP na comunidade. Para nós é uma satisfação sermos parceiros do Projeto Cidadão e atingir pessoas que moram em locais de difícil acesso e que têm o direito de exercer a sua cidadania. O Ministério Público fica feliz com essa parceria junto ao Poder Judiciário e demais parceiros”, frisou.

Agência de Noticias do MPAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram