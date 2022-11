INSS confirma PAGAMENTO dobrado NESTE mês de novembro; veja quem recebe

Nos últimos meses, as famílias em situação de vulnerabilidade social no Brasil receberam uma parcela bimestral referente ao pagamento do Vale-Gás. Trata-se de um programa social do Governo Federal, geralmente com o valor correspondente a metade do botijão. Entretanto, a parcela do Vale-Gás de Dezembro será dobrada.

Quem pode receber o Vale-Gás?

Não é necessário se inscrever em lugar algum para conseguir o Vale-Gás. Isso porque o Governo Federal usa os registros no CadÚnico para mapear as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que, portanto, já recebem o Auxílio Brasil. Inclusive, a liberação da parcela do Vale-Gás acontece de forma simultânea à do Auxílio Brasil.

Entretanto, vale lembrar que o Governo dá preferência às famílias chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica na hora de distribuir o benefício. Assim, nem todas as famílias com cadastro no CadÚnico são contempladas.

Ademais, o valor do Auxílio é referente à metade do valor médio do botijão de gás no Brasil, segundo os levantamentos da Agência Nacional de Petróleo (ANP). No entanto, o último pagamento foi com o dobro da parcela, ou seja o valor integral do botijão. Dessa forma, a expectativa é de que o pagamento agendado para dezembro siga a mesma regra.

Calendários do pagamento do Vale-Gás de dezembro

O pagamento do Vale-Gás acontece de forma simultânea ao pagamento do Auxílio Brasil, portanto seguem o mesmo calendário. No caso, as parcelas são liberadas de acordo com a ordem do número final do NIS de cada beneficiário. Por isso, em dezembro o auxílio deverá sair nas seguintes datas:

12 de dezembro – NIS final 1;

13 de dezembro – NIS final 2;

14 de dezembro – NIS final 3;

15 de dezembro – NIS final 4;

16 de dezembro – NIS final 5;

19 de dezembro – NIS final 6;

20 de dezembro – NIS final 7;

21 de dezembro – NIS final 8;

22 de dezembro – NIS final 9;

23 de dezembro – NIS final 0.

Fonte-Escola Educação

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram