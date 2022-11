Em Sena Madureira, PM e Polícia Civil recuperaram produtos roubados ontem e prenderam um dos criminosos

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, em atuação com a Polícia Civil, na manhã de hoje, 09 de novembro de 2022, realizaram a prisão de um dos criminosos responsável pelo crime de roubo no km 12 da BR 364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano. No momento da prisão do infrator foi apreendida uma pistola 380, com 31 (trinta e uma) munições do mesmo calibre.



Durante a ação policial foram apreendidas duas motocicletas e uma arma de fogo que haviam sido roubadas.

Destaca-se que desde que essas forças de segurança pública tomaram ciência da prática delititiva deram, então, início às buscas pelos criminosos e recuperação dos bens roubados das vítimas.



As buscas e diligências continuam com a finalidade de recuperar os demais objetos roubados e prender os outros criminosos.

Cabe acrescentar que o criminoso que fora preso hoje é autor de várias tentativas de homicídio e homicídios recentes ocorridos em Sena Madureira.

Assessoria de comunicação

