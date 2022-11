Morre o vereador Gilberto Diniz, após cirurgia no coração em hospital de Goiânia

Equipamentos foram entregues anteriormente, mas agora foram instalados pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Com equipamentos funcionando melhoram-se as condições de trabalho e o atendimento à população local



No final de outubro, dia 27, foram instalados os três computadores novos em Santa Rosa do Purus. A entrega das máquinas fez parte da primeira etapa de renovação do parque tecnológico do Judiciário acreano, uma ação realizada pela administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Os equipamentos foram instalados pela Diretoria de Tecnologia da Informação (Ditec) do Tribunal e os servidores já aprovaram a medida. Para a servidora Verônica Marques Carvalho o cuidado e atenção da equipe da gestão foi importante. “Quero agradecer a Ditec pela pelo cuidado e pela presteza do técnico Victor Baldan responsável pela montagem e configuração dos equipamentos aqui instalados e devidamente funcionando”.



Outro que também agradeceu a administração pela conquista, que vai facilitar e melhorar o atendimento foi o servidor Erimar Silva da Costa, “Primeiro quero agradecer ao Senhor nosso Deus por mais uma conquista do Tribunal através da gestão e também da Ditec por adquirir equipamentos de informática com tecnologia avançada, destinado a Comarca não instalando de Santa Rosa do Purus, proporcionando um melhor serviço cartório e processual”.

Os itens tinham sido levados para a unidade, aproveitando a carona dos magistrados que foram atuar como juízes eleitorais em Jordão e Santa Rosa do Purus, por causa dos 1º e 2º turno da eleição. Mas, estavam nas caixas, esperando a equipe capacitada para colocar os equipamentos para funcionar.

Agora, neste mês de novembro, administração do TJAC, composta pela desembargadora Waldirene Cordeiro (presidente), e os desembargadores Roberto Barros (vice-presidente) e Elcio Mendes (corregedor-geral da Justiça), entregou máquinas novas para atender a área criminal do Estado.

Dessa forma, todo o Poder Judiciário do Acre estará com computadores novos que proporcionam melhores condições de trabalho para cada servidor e servidora, magistrado e magistrada e também otimizam e aumentam a agilidade nos serviços prestados à comunidade.

TJAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram