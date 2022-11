“Marfim” é preso em flagrante com arma, munição, droga e quase R$ 20 mil

O ex-vereador Gabriel Monteiro foi transferido, na manhã desta terça-feira (8), para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio. A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-parlamentar na última segunda-feira (7) devido a uma acusação de estupro. Ele se entregou na 77ª DP (Icaraí), onde estava detido.

A vítima, uma estudante de 23 anos, afirma que conheceu Gabriel em uma boate, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e de lá saíram para a casa de um amigo do acusado, no Joá.

Na denúncia, ela conta que Monteiro a constrangeu a ter relações sexuais com violência. Ainda segundo a estudante, Gabriel passou a arma no rosto dela, a empurrou na cama, segurando os braços e dando tapas na cara.

A decisão de prisão preventiva é do juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio. Na decisão, ficou determinado que sejam apreendidos celulares e as armas de Gabriel Monteiro.

Em nota, a defesa de Gabriel Monteiro se posicionou sobre o caso e afirmou que “utilizará dos mecanismos jurídicos legais para buscar o restabelecimento da liberdade” do acusado.

Cassado

Monteiro teve seu mandato na Câmara dos Vereadores cassado no dia 18 de agosto por quebra de decoro parlamentar após ter sido alvo de acusações, entre elas a de filmar relações sexuais com uma adolescente de 15 anos.

Durante as investigações sobre o vazamento do vídeo íntimo, o ex-policial militar também foi alvo de denúncias de ex-assessores, que relataram ter sofrido assédio moral e sexual por parte de Monteiro.

Em julho, o ex-vereador se tornou réu por importunação sexual contra uma assessora. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele forçava a funcionária a atuar em vídeos de cenas eróticas que seriam publicadas em suas redes sociais. Monteiro teria se aproveitado dessas ocasiões para tocar as partes íntimas da mulher.

O ex-PM também foi acusado de manipular vídeos para o seu canal em uma rede social. Alguns dos conteúdos tinham a participação de crianças.

Na ocasião das denúncias, a defesa de Monteiro afirmou que o investigado não sabia que a adolescente com quem manteve relações era menor de idade. Sobre a armazenagem dos vídeos íntimos, o ex-vereador disse que guardava o conteúdo para se precaver de acusações de estupro.

R7, sob supervisão de PH Rosa

