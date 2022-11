Homem sofre mal súbito enquanto trabalhava em obra e morre

Um trabalhador da construção civil, de 55 anos, morreu ao sofreu um mal súbito no local onde estava trabalhando, na manhã desta segunda-feira (7), em Rio Branco.

Pessoas que estavam no local, acionaram o Corpo de Bombeiros que enviou uma guarnição do 3° Batalhão para realizar a remoção do corpo do trabalhador, que segundo informações, trabalhava normalmente na construção quando passou mal, deitou e acabou falecendo.

Além da guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), também foi acionado, porém, ao chegara ao local, só puderam constatar o óbito do senhor que deitou-se sobre a construção e não acordou mais.

Continet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram