Bombeiros do Acre buscam homem que desapareceu no Rio Purus em Sena Madureira

O Curso de Formação para Policiais Civis 2022 do Estado do Acre foi concluído na quinta-feira, 3, no Parque de Exposições, em Rio Branco, com o encerramento da disciplina Prática Operacional de Investigação Criminal, em que os 156 então alunos foram desafiados a participar de atividades que simulavam situações reais.

Após quatro meses de intensa dedicação ao aprendizado das técnicas policiais, durante a demonstração os alunos realizaram tarefas específicas de cumprimento de mandados, abordagem e investigação criminal, visando à elucidação de crimes em um ambiente preparado exclusivamente para o evento.

A ação contou contou com o apoio de instrutores e coordenadores da Academia de Polícia Civil (Acadepol), além de policiais civis voluntários.

Diretor da Acadepol, o delegado Fabrizzio Leonard Sobreira destaca que os novos policiais estão habilitados para contribuir com a melhoria dos serviços de segurança pública no estado.

“Os novos policiais estão muito bem preparados, e receberam todo tipo de capacitação dentro do curso, extremamente exaustivo para alunos e instrutores. A carreira policial não é fácil, mas é muito gratificante ver profissionais já aptos a servir a sociedade acreana”, ressaltou.

Michelle Rosas, uma das formandas, destacou que a conclusão da Academia de Polícia representa a última etapa do tão sonhado ingresso na Polícia Civil. Ela ressaltou ainda o empenho dos colegas para conseguir terminar o curso e agradeceu ao governo do Estado e a todos os envolvidos no processo.

“Todo o percurso até aqui foi algo particular de cada um dos formandos, mas tenho certeza de que não foi fácil para ninguém, pois todos passamos por adversidades, alguns deixaram suas famílias durante o período da formação, outros emanaram esforços imensos para chegar até aqui, mas no fim valeu a pena cada minuto de espera e sacrifício por esse momento”, destacou Michelle.

Os novos policiais civis irão aguardar nomeação e posse para ingressar nas delegacias do estado.

Marília Gabriela Silva-Agência de notícias do Acre

