Todas rodovias federais do país estão livres de bloqueios, diz PRF

Uma das Emissoras de Rádio mais importante de Sena Madureira está em clima de comemoração. Trata-se da Rádio Difusora AM 670 KHZ que celebra nesta quinta-feira (3), 42 anos de existência no município.

De acordo com a história, a mesma foi ao ar pela primeira vez em 3 de novembro de 1980, se configurando como um elo de comunicação fundamental, especialmente para os moradores da zona rural que, à época, não tinham outro meio de receber informações.



Além de atingir os mais de 28 Bairros de Sena, a Difusora também abrange os rios: Iaco, Caeté, Purus e Macauã, levando a música, o entretenimento e a informação em tempo real. “Para se ter uma ideia, em locais onde não há telefone, nem internet, somos o único meio de comunicação. É através da Rádio que os moradores ficam por dentro dos acontecimentos do Brasil e do mundo”, comentou o radialista Jota Cavalcante.

EX-PREFEITO ULISSES MODESTO E SEU PAPEL IMPORTANTE NA IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO EM SENA MADUREIRA

A inauguração da Difusora de Sena Madureira se deu no dia 3 de novembro de 1980, na administração do prefeito Aguinaldo Ferreira Chaves, já falecido. Porém, outro político daquela época figura como peça importantíssima para a implantação da Emissora no vale do Iaco: O Dr. Ulisses Davila Modesto.

Em 1979, o Dr. Ulisses Modesto era prefeito de Sena Madureira e fez uma reivindicação junto ao então governador do Acre, Geraldo Mesquita. “A bem da verdade, essa Rádio tinha sido deslocada para Cruzeiro do Sul e chamava a Voz dos Nauás. Porém, na mesma época, também foi implantada por lá a Rádio Nacional de Brasília, ou seja, Cruzeiro estava com duas Rádios enquanto que Sena Madureira não tinha nenhuma. Fiz esse pedido ao então governador e, graças a Deus, ele atendeu”, relembrou.

Ulisses Modesto acrescentou que, à época, Sena já era bastante povoada na zona rural e os colonos e ribeirinhos não tinham acesso á comunicação. “Sem sombra de dúvidas, a Rádio Difusora prestou e ainda presta um serviço de grande utilidade para a população, especialmente para o homem do campo. Aproveito para parabenizar todos os profissionais que se dedicam diariamente em levar a informação com precisão e os programas musicais. Essa Rádio é um patrimônio histórico da nossa cidade”, mencionou.

Edinaldo Gomes: “Essa Rádio faz parte da minha vida”

Nascido nas cabeceiras do rio Caeté, precisamente no seringal São Bento, o jornalista Edinaldo Gomes é hoje o coordenador da Rádio Difusora. Assumiu a função em 2019 por meio de uma indicação do deputado estadual Gehlen Diniz (PP). “Na minha adolescência, já ouvia a Rádio Difusora e ficava encantado com toda a sua programação. Hoje estou podendo dar a minha parcela de contribuição com essa emissora. Agradeço inicialmente a Deus por essa oportunidade e, ainda, ao deputado Gehlen Diniz pela confiança e ao nosso governador Gladson Cameli. Essa Rádio faz parte do patrimônio histórico da nossa cidade e da minha vida”, comentou.

“A Rádio Difusora é a grande matriarca da comunicação de Sena Madureira. Tive o prazer de começar a trabalhar na Difusora nos anos 80 e devo muito a essa Rádio, aos colegas que me deram o apoio devido. Essa Rádio é uma escola e já revelou muitos talentos. Tudo o que eu conquistei, devo primeiramente a Deus e a essa Rádio que me projetou em meio à sociedade”, enfatizou o radialista Jota Alves.

Difusora comemora 42 anos sendo reformada pelo Governo

Os servidores da Rádio Difusora estão comemorando duplamente. É que o Governo do Estado, por meio da Seinfra, está promovendo um trabalho de reforma completa em seu prédio que fica localizado no conjunto Canizio Brasil. “Todo o telhado já foi trocado, novas portas e janelas estão sendo instaladas, além de melhorias na parte elétrica. De fato, teremos um melhor ambiente para os nossos funcionários e para a população que utiliza os nossos serviços.

Por Edinaldo Gomes

