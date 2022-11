Governo do Acre assina ordens de serviços que beneficiarão empresas da Construção Civil do estado

Durante a solenidade de assinatura das ordens de serviço para obras do Programa de Estímulo a Construção Civil e Geração de Emprego e Renda (PEC GER) do estado, o deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil) destacou o montante em emendas parlamentares enviado ao governo e aos municípios para execução de obras.

“Nestes dois mandatos como deputado federal, já são mais de R$ 163 milhões para que o governo do estado e as prefeituras executem obras de reforma e/ou construção de prédios públicos como hospitais e escolas, pavimentação e requalificação de ruas, construção de portos, viaduto, aeródromo e tantas outras. O resultado desse trabalho é melhorar a qualidade de vida da nossa população estruturando os serviços, melhorando a infraestrutura das cidades e já no primeiro momento, do início das obras, impactamos a economia com mais emprego e renda.” – disse.

A solenidade ocorreu nesta sexta-feira, 04/11, no prédio da Federação das Indústrias do Acre – FIEAC. Com a assinatura das ordens de serviço, 27 obras serão iniciadas com a contratação de empresas locais, fomentando a economia dos 22 municípios. Investimento de cerca de R$ 14 milhões do governo do estado.

Alan Rick também aproveitou a oportunidade para defender que as obras de pavimentação de ruas do governo e prefeituras passem a adotar tijolos produzidos no nosso estado, o que o parlamentar já tem solicitado na execução das emendas que destina para essa finalidade.

“Fomentar o desenvolvimento das nossas indústrias é um caminho para melhorarmos a vida do nosso povo. O PEC GER traz esse fomento, desburocratizando e contratando as empresas locais para pequenas obras. Que essa iniciativa seja ampliada com, por exemplo, a aquisição dos tijolos produzidos aqui para a pavimentação de ruas. O que geraria mais empregos nas nossas cerâmicas e o retorno desse investimento ficaria no nosso estado.” – defendeu Alan.

Também compuseram o dispositivo de honra na solenidade, o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquista, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Egleuson Araújo Santiago, o presidente da FIEAC, José Adriano, o vice-presidente do Sindicato das Indústrias, Sérgio Nakamura, o deputado estadual reeleito Pedro Longo, a senadora e vice-governadora eleita Mailza Gomes e o secretário adjunto da SELIC, Júlio César.

Ascom

