‘Anjo da Morte’ é condenado a 15 anos de prisão no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Prefeitura Municipal de Tarauacá realizam no próximo sábado, dia 5 de novembro, mais uma edição do programa “MP na Comunidade”. O evento ocorre na Escola Municipal José Augusto de Araújo, em Tarauacá, no período das 8h às 15h, com atendimentos de cidadania, saúde, educação e lazer.

Com apoio de parceiros, o público terá acesso à serviços de emissão e regularização de documentos – como a carteira de identidade no novo modelo (CIN), CPF, documentos veiculares e outros –, atendimento jurídico e social, cadastro e atualização do Cadúnico, atendimento sobre o Programa Auxílio Brasil, serviços de energia, orientação financeira para empreendedores, corte de cabelo masculino, recreação infantil, entre outros.

O MPAC estará presente com os serviços do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) e Ouvidoria Geral. Na parte dos serviços de saúde, serão disponibilizados atendimento médico com clínico-geral, ginecologista, pediatra e ortopedista, atendimento odontológico e psicológico, exames laboratoriais com teste rápido e vacinação.

O MP na Comunidade visa promover a disseminação de informação sobre direitos fundamentais e serviços essenciais que assegurem a cidadania e acesso à justiça, por meio de um conjunto de serviços especializados prestados diretamente em regiões com altos indicadores de vulnerabilidades e violações de direitos. São parceiros nesta edição o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Detran, Energisa, Sesacre, Sebrae, polícias Militar e Civil, Incra, Receita Federal e Cartório de Tarauacá.

Agência de Notícias do MPAC

