Polícias Penais apreende 5 celulares no presídio de Sena Madureira

Durante o serviço operacional desta quarta-feira, 02, guarnições do 5° Batalhão de Polícia Militar (5°BPM) apreenderam duas armas de fogo, no Centro de Brasileia. Um adulto foi preso e um adolescente apreendido.

Segundo informações dos militares, eles receberam denúncia anônima de que dois homens, um deles com a blusa de time estariam armados. Com as informações, as guarnições intensificaram as rondas pela cidade, conseguindo abordar os dois.

Na busca pessoal foi encontrado com o autor com as características indicadas, um revólver calibre 38, com seis munições. E com o adolescente, que ainda tentou se desfazer da arma jogando-a em um matagal, foi encontrado uma pistola 380, com oito munições.

Os dois foram encaminhados a Delegacia de Brasileia, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC

