Homem é executado a tiros por supostamente integrar facção rival

Uma tentativa de homicídio ocorreu na tarde desse domingo, 30, na rua Campo Grande, bairro João Eduardo II, na Baixada da Sobral, em Rio Branco, quando um homem de 54 ficoi ferido na cabeça, após ser atacado com um taco de baseball.

Segundo informações, a vítima estava ferida e caída no chão, em frente a um estabelecimento comercial, e relatou que estava discutindo com um homem e foi agredida com um taco de baseball, depois o agressor desferiu vários golpes, que atingiram a cabeça e o cotovelo, causando uma fratura.

O proprietário do local, viu o homem sangrando e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deslocou uma ambulância para a ocorrência.

A vítima foi atendinda pelos paramédicos e em seguida, encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

A Gazeta do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram