Homem é ferido na cabeça com taco de baseball após discussão

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), representado pela promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria Criminal, Joana D’Arc Dias Martins, participou, na manhã desta quarta-feira (26), da incineração de drogas apreendidas entre os meses de maio e outubro deste ano em operações da Polícia Federal (PF) e apreensões em fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A incineração de quase uma tonelada de drogas – como maconha, cocaína, crack, entre outras – foi coordenada pela Polícia Federal e ocorreu em uma cerâmica na Estrada Transacreana, acompanhada também por representantes do Ministério Público Federal (MPF), Poder Judiciário e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em junho deste ano, cerca de 600 quilos de drogas já haviam sido destruídos, provenientes de apreensões realizadas pela PF e PRF desde novembro de 2021, em virtude de prisões em flagrante delito, assim como em decorrência de operações policiais no âmbito de investigações de repressão ao tráfico de drogas e de combate a facções criminosas conduzidas pela PF.

“Mais uma vez a Polícia Federal desempenha o seu trabalho fazendo a prestação de contas das drogas apreendidas e que serão incineradas. Esta apreensão é referente aos últimos seis meses, resultado de várias operações da PF juntamente com apreensões trazidas pela PRF. Nos últimos meses, a PRF intensificou a fiscalização e logrou êxito em algumas apreensões de grande volume”, destacou o chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal do Acre, delegado Marco Aurélio Rebes Morini.

A incineração das drogas é uma obrigação legal conforme a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas. A promotora de Justiça do MPAC ressaltou o trabalho das instituições e o papel do MPAC nas apreensões e no combate ao tráfico de drogas.

“O MPAC recebe os inquéritos oriundos dessas apreensões da PF e PRF, é um parceiro direto e o titular da ação penal, responsável por denunciar os envolvidos em organizações criminosas do tráfico de drogas e trabalhar para que tão cedo eles não voltem para as ruas. Serão condenados, perderão o produto do tráfico, os veículos envolvidos, e tudo isso é fruto de um trabalho conjunto”, afirmou.

Fotos: Jean Oliveira

Agência de Notícias do MPAC

